Keanu Reeves vorrebbe riprovarci: «Sogno ancora una famiglia»

LOS ANGELES - Keanu Reeves ha rivelato che tra i suoi desideri c'è quello di mettere su famiglia. L'attore vorrebbe trovare la donna della sua vita e avere dei figli.



La star di Hollywood, che ha perso in tragiche circostanze sia la figlia Ava che la madre della piccola, Jennifer Syme, ha raccontato di aspirare a "sistemarsi". Durante un'intervista rilasciata alla rivista britannica 'OK!' ha detto: «Sposarmi e avere dei figli sono due cose sempre presenti nella mia lista dei desideri. E spero di essere più fortunato la prossima volta».

Keanu ha poi spiegato che secondo lui amare è fondamentale per avere una vita soddisfacente e felice. «Penso che dare e ricevere amore sia il segreto di una vita felice. L'amore ti nutre. Ed è tutto collegato perché noi viviamo sperando di essere amati e in cerca di qualcuno che ci ami. Attraverso il viaggio della vita l'amore cambia, cresce, finisce e continua. È in continua evoluzione», ha aggiunto.

«Non si parla solo della persona che ami come moglie o fidanzata, ma di amore in tutto e per tutto, come quello per gli amici, per la famiglia, quindi l'amore è la forza che ci fa andare avanti e ha tantissime sfumature», ha continuato il 54enne.

«Se non c'è amore, non c'è niente. È come vivere senza acqua, alla fine muori», ha concluso.