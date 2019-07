Trump si muove per A$AP Rocky: «Chiamerò Stoccolma»

WASHINGTON - Detto, fatto. Kanye West ha contattato il presidente Donald Trump per smuovere le acque e liberare il collega A$AP Rocky, detenuto in Svezia da una ventina di giorni con l’accusa di aggressione aggravata.

Lo stesso presidente americano, in un tweet, ha rivelato di aver discusso con il rapper di Chicago: «Ho appena parlato con Kanye West a proposito della detenzione del suo amico A$AP Rocky. Chiamerò il primo ministro svedese per vedere cosa possiamo fare per aiutarlo. In molti vogliono che questa situazione si risolva al più presto».

Il sito TMZ ha tirato in ballo la questione razziale, ricordando che anche il rapper G-Eazy fu arrestato a Stoccolma, ma il trattamento nei suoi confronti fu molto diverso. E il commento di quest’ultimo non si è fatto attendere: «Questa è la triste verità. La differenza tra il trattamento riservato a me e a Rocky riporta alla mente due concetti che vanno a braccetto: il “privilegio bianco” e il razzismo sistemico. Non dovrebbe trovarsi dietro le sbarre».