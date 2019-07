Lil Nas X, una canzone e quel concerto gratis fuori dall'Area 51

LOS ANGELES - La storia della "invasione" dell'Area 51 da parte di una torma di burloni - una cosa nata su Facebook e che ha richiesto l'attenzione delle Forze armate statunitensi - si sta arricchendo di una colonna sonora. Il rapper country Lil Nas X ha remixato il suo successo "Old Town Road" traendone una versione su misura all'evento, dal titolo "Old Town Raid".

Il 20enne ha colto il momento giusto per questa operazione, che unisce al marketing anche un po' di goliardia. Lil Nas X è poi il protagonista di una raccolta fondi su GoFundMe per convincerlo a tenere un concerto in occasione dell'evento, fissato per il 20 settembre. Sono stati raccolti solamente 277 dollari ma non si può parlare di un fallimento: domenica il musicista ha detto che non serve pagarlo e «lo farò gratis! facciamo questa m...».

A conclusione di tutto, c'è anche un video con le versioni animate di Lil Nas, Young Thug, Billy Ray Cyrus e Mason Ramsey che girano intorno all'area che dovrebbe conservare chissà quali segreti extraterrestri.