Ariana Grande ritira il Grammy... con cinque mesi di ritardo

LOS ANGELES - Ariana Grande ha finalmente ritirato il suo Grammy Award, con cinque mesi di ritardo. La pop star 26enne ha vinto nella sezione Miglior Album Pop per il suo LP 'Sweetener' lo scorso febbraio, ma non era potuta andare alla cerimonia per ritirare il premio. Ora la cantante su Instagram ha pubblicato una foto del trofeo e ha scritto scherzando: «Sono davvero contenta di aver controllato la posta».

Anche il manager di Ariana, Scooter Braun, ha celebrato l'avvenimento definendo la sua assistita una vera "icona". Ha scritto: «Lei fa parte della mia famiglia. Questa settimana non sarei potuto essere più orgoglioso di lei. Non c'è nessuno che meritasse il Grammy più di lei. Lei è un'icona vivente. Anche se è una grande star, per me rimane semplicemente Ari... Una delle persone più forti che conosca, con un cuore d'oro. Sono orgoglioso di te Ari!! Ti amo».

La Grande avrebbe dovuto esibirsi in occasione dell'ultima cerimonia dei Grammy, ma aveva deciso di non andare all'ultimo momento spiegando che non aveva abbastanza tempo per prepararsi al meglio.