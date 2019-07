Rocco Hunt dice addio alla musica: «Basta, mollo tutto»

NAPOLI - Rocco Hunt ha rivelato di voler lasciare il mondo della musica. Il cantante si è sfogato in un lungo post nel quale ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. «Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l'album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi», ha scritto Rocco sul suo profilo Instagram.

«Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me», ha aggiunto il rapper napoletano. «È arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica», ha continuato il 24enne.

Hunt, che nel 2014 ha vinto il primo premio nella sezione giovani in occasione della 64esima edizione del Festival di Sanremo, non sembra lasciare spazio a ripensamenti. «Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere», ha concluso.