Star, attivisti, politici: ecco i 25 più influenti sul Web

NEW YORK - Time ha pubblicato la lista delle 25 persone che attualmente hanno la maggiore influenza su Internet. L'analisi è stata fatta in ogni ambito: ci sono artisti, esponenti della cosiddetta società civile, politici e personaggi del Web e non solo. Ci sono due politici altamente divisivi (entrambi sono amati oppure odiati) come Donald Trump e Alexandria Ocasio-Cortez, il rapper Lil Nas X (che recentemente ha fatto coming out in modo da «aprire le porte a più persone»), la collega Cardi B, l'attrice Jameela Jamil (paladina mondiale della body positivity), l'attrice Jada Pinkett Smith e la sua tavola rotonda web, la band coreana dei BTS, una popstar come Ariana Grande e così via.

Sul versante dell'impegno civile troviamo la giovane saudita Rahaf Mohammed, l'attivista Ady Barkan, il giornalista e vlogger Carlos Maza, il suo collega Yashar Alii manifestanti di Hong Kong, i ragazzi delle scuole che sono scesi in piazza per protestare contro i cambiamenti climatici seguendo l'esempio di Greta Thunberg ma anche Brian Kolfage che, stanco dell'ostruzionismo al finanziamento della barriera al confine messicano, ha lanciato una raccolta fondi che ha ottenuto più di 25 milioni di dollari.

Tra i personaggi del Web troviamo Liza Koshy, che da star di Vine si è trovata sul red carpet del Met Gala e ha intervistato Barack Obama; James Charles, beauty vlogger; il celebre YouTuber di lingua spagnola Germán Garmendia; Chris Godfrey, il creatore di un fenomeno tipico di Internet come il World Record Egg, l'uovo che ha infranto ogni record su Instagram; Zhang Dayi, la "Kylie Jenner cinese"; la teenager JoJo Siwa, star dei social; il gamer Benjamin Lupo, non il più famoso ma il più attento alla beneficenza; Emma Chamberlain, che qualcuno considera la personalità più influente oggi su YouTube.

Non mancano anche figure della cultura popolare come i duchi di Sussex - ovvero Harry e Meghan Markle - e Ben Shapiro, astro nascente tra i conservatori statunitensi.