Tiziano Ferro, toccante messaggio ai fan dopo le nozze

ROMA - Tiziano Ferro ha voluto dedicare un toccante messaggio ai suoi fan dopo aver ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto nelle ultime ore. Il cantante 39enne ha annunciato lo scorso weekend di aver sposato anche in Italia il compagno Victor Allen, dopo le nozze celebrate in gran segreto negli Stati Uniti lo scorso inverno. Sotto al post di Instagram con cui ha dato la notizia al mondo sono subito apparsi migliaia di messaggi di congratulazioni e di affetto.

«Se i fan riflettono l'animo dell'artista che seguono mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo», ha quindi scritto Ferro in un nuovo intervento social pubblicato lunedì mattina. Tiziano è rimasto colpito soprattutto dal mondo con cui i suoi follower hanno messo a tacere gli immancabili hater. «La vostra sensibilità, la vostra buona educazione, la vostra capacità di sostenermi contro chi odia - senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell'ovvietà - sono continue lezioni di vita per me. Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di voi. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l'amore che sto, che stiamo ricevendo!», ha poi aggiunto.

Tra gli altri sono comparsi poi i messaggi di affetto anche di tanti volti noti, da Mara Venier a Brigitte Nielsen. Quest'ultima ha commentato il post così: «L'amore vi ha trovato e unito. I vostri sorrisi non mentono. Happy life together».