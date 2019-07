Per "Hobbs & Shaw" una première con scintille (e non in senso figurato)

LOS ANGELES - La primissima di questo sabato di “Hobbs & Shaw”, nuovo episodio della saga “Fast & Furious”, è stata di quelle da panico. Ma non (solo) per la qualità della pellicola che vede come protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Già perché, come riportato da Variety, durante la proiezione al Dolby Theatre di Los Angeles qualcosa è andato storto e lo schermo ha iniziato a eruttare rumorose scintille facendo scappare a gambe levate alcuni fra i presenti.

Un gran bello spavento ma nessuno è rimasto ferito. Risolta la situazione, ci sono voluti circa 15 minuti, la proiezione ha potuto continuare. Lo stesso “The Rock” si sarebbe mosso in prima persona, prendendo anche la parola, per verificare che fra il pubblico tutto fosse ok.

«Mentre Statham», ha scherzato l'ex-wrestler samoano, «se l'è data a gambe come un razzo».

Nella pellicola, diretta dal regista di "Deadpool 2" David Leitch, il dinamico duo del titolo se la vedrà con un super-terrorista geneticamente modificato (Idris Elba) in una lotta all'ultimo proiettile (e all'ultima sgommata).

La pellicola arriverà nelle sale ticinesi il prossimo 8 agosto.

Keystone