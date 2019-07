Eros Ramazzotti difende Marica con le lacrime agli occhi

ROMA - Eros Ramazzotti ha una richiesta per i fan. Il cantante 55enne vorrebbe che i suoi ammiratori non dessero credito ai pettegolezzi che stanno girando sull'ormai ex compagna Marica Pellegrinelli dopo la fine del loro matrimonio. I due solo una settimana fa hanno annunciato di essersi lasciati dopo circa dieci anni di relazione, cinque di nozze, e due bellissimi bambini, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.

In un video pubblicato sul social, dove appare con gli occhi lucidi e davvero molto affranto, la popstar ha spiegato: «Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che tra noi non è successo assolutamente quello che pensate (parla probabilmente dei gossip riguardo un presunto tradimento da parte della Pellegrinelli, ndr). È una situazione che si trascinava da un po' di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci».

«Tutto quello che ho letto non è la realtà, Marica è una bravissima mamma. Una donna fantastica, non è un'arrampicatrice, come qualcuno ha insinuato», ha poi aggiunto. Quindi l'appello: «Ascoltate la mia musica se volete, il resto no, sono pettegolezzi di basso livello».