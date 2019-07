Applausi dalle Maldive del Salento per il cantante Luis Landrini 

LOCARNO – Dopo il tormentone estivo del 2018, "Besame Loca", e l'exploit di "Sogno", finalista a Sanremo Giovani, il cantante ticinese Lu Land, nome d'arte di Luis Landrini, si sta facendo conoscere a livello internazionale. Di recente ha tenuto un concerto nella località di Pescoluse, le Maldive del Salento. E ha pure ricevuto un riconoscimento ufficiale dal sindaco di Salve.

«È stata un'esperienza bellissima – commenta il cantante, originario della Vallemaggia –. Sono anche stato ospite di Mondo Radio, emittente molto conosciuta. Pescoluse poi è un posto meraviglioso. Soprattutto la gente è straordinaria e amorevole, ho ricevuto un’accoglienza fantastica, mi sono sentito come se fossi a casa. Verso la metà di agosto molto probabilmente sarò invitato di nuovo in un’altra città della Puglia. In seguito, tornerò in Svizzera per il concerto al BLU di Locarno in programma per il 24 di agosto».