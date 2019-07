Alessia Marcuzzi ammette: «Io Photoshop lo uso e gliene sono grata»

ROMA - Alessia Marcuzzi, che negli ultimi giorni è stata accusata di usare Photoshop per modificare le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, ha condiviso sul social alcuni scatti palesemente manipolati per rispondere a queste critiche.

La conduttrice ha colto l'occasione per replicare anche ad alcuni giornalisti secondo cui starebbe portando avanti una battaglia contro la nota applicazione di fotoritocco. «Rispondo a qualche giornalista che ha scritto che sto facendo una battaglia contro Photoshop postando una serie di foto buffe ritoccatissime. In realtà la mia è una presa in giro per gli hater, prevedendo o beffeggiando alcuni loro commenti davvero assurdi», ha scritto la 46enne in un post.

Alessia ha poi ammesso di utilizzare ogni tanto qualche applicazione per modificare leggermente le sue immagini, ma senza mai esagerare. «Io Photoshop lo uso e gliene sono grata», ha fatto sapere.

La Marcuzzi ha infine detto di non prendersela mai davanti alle offese che riceve via social, ma di essere preoccupata per chi potrebbe invece non essere così forte. «La mia è davvero una beffa, a me alcuni commenti fanno davvero ridere per le loro assurdità. Ma io sono grande, grossa e strutturata. Pensate però a chi è più giovane e vuole sentirsi libero di postare sui propri social senza dover pensare se si è troppo magri o troppo grassi o sufficientemente belli», ha spiegato.

«Ma che goduria si prova nell'insultare? E poi noi donne, noi che siamo creature meravigliose... ma quanto potremmo essere più belle e sicure di noi se imparassimo a supportarci e a tenderci la mano?», ha infine aggiunto.