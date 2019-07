Ariana Grande: «La storia con Davidson? Assolutamente non realistica»

LOS ANGELES - Ariana Grande avrebbe mancato di rispetto a Pete Davidson rilasciando delle nuove dichiarazioni poco gentili riguardo il loro rapporto. La cantante ha avuto una breve relazione con il comico del 'Saturday Night Live', che ha lasciato lo scorso ottobre dopo aver addirittura accettato la sua proposta di matrimonio, ma adesso ha fatto sapere che il loro rapporto sentimentale era assolutamente 'non realistico' e ha rappresentato per lei piuttosto una 'enorme distrazione'.

Al magazine 'Vogue' ha spiegato: «I miei amici mi avevano detto di andare a New York per trascorrere un'estate divertente insieme a loro. Poi ho incontrato Pete, ed è stata una enorme distrazione. È stata una cosa frivola e divertente, un po' pazza e assolutamente non realistica. L'ho amato, ma non lo conoscevo bene. Ma sono ancora un po' infantile, non posso avere fiducia in me stessa quando si tratta delle cose della vita».

Prima della relazione con Pete Davidson, Ariana era stata legata al rapper Mac Miller, che è poi morto lo scorso autunno a causa di un'overdose. Adesso la Grande ha rivelato che la tossicodipendenza dell'ex, che si è rivelata fatale per il 26enne, è sempre stata per lei fonte di grande preoccupazione.