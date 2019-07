Un po' soul e un po' pop, ecco chi è la giovane Lily Moore

BRIGHTON - Ha soltanto 19 anni e il suo stile ricorda quello di Amy Winehouse. D’altra parte, Lily è cresciuta ascoltando i Signori del soul, come Etta James e Sam Cooke.

In una breve intervista ci parla di karaoke, di birra e di cani...

La sua canzone preferita da cantare al karaoke - dice - «è “Spice Up Your Life” delle Spice Girls». Un po’ come tutti, prima di lanciarsi nella propria esibizione ha un rituale ben preciso: «Prima del karaoke bevo una birra. Ma non lo faccio prima dei concerti: innanzitutto, perché sono già troppo nervosa e, in secondo luogo, sono abbastanza maldestra, per cui l’alcol moltiplicherebbe il mio potenziale di inciampare».

I suoi strumenti: «Suono la chitarra e, fin da bambina, mi diletto con il contrabbasso. Con il pianoforte, devo dire, non sono molto brava. Nel video del singolo “Why Don’t You Look At Me” (GUARDA), per di più, potete vedere come me la cavo a suonare due flauti contemporaneamente… Col naso, uno per narice...».

La canzone che la fa impazzire: «Se dovessi mettermi a ballare in un club, lo farei sulle note di “Diva” di Beyoncé. Ma, a dirla tutta, preferisco ballare nei pub con i miei amici...».

La sua razza canina preferita: «Il San Bernardo». Un amore, quello di Lily per i San Bernardo, che ha iniziato a nutrire, confessa la giovane cantante, «dopo avere visto e rivisto Nana in “Peter Pan”».

Come prepararsi al Blue Balls Festival? «Essenziale, secondo me, è un paio di scarpe comode per ballare».

Info: facebook.com/lilymooremusic