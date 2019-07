Sarah Jessica Parker, molestie subite da un attore famoso 

LOS ANGELES - Sarah Jessica Parker ha vissuto una brutta esperienza con un attore famoso che sul set di un film ha avuto un comportamento inappropriato con lei.

L'attrice 54enne ha raccontato in un programma radiofonico americano: «Penso che non importa quanto io fossi moderna o evoluta... Non mi sono sentita nella stessa posizione dell'uomo che si stava comportando male... il che mi sorprende perché quando è successo in altre situazioni che qualcuno si fosse comportato male con me, io mi sono sempre sentita nella posizione di poter fare qualcosa. Voglio dire, avevo tutte le ragioni per dire che quello che stava succedendo non era appropriato. Mi sarei dovuta sentire tranquilla nel riportare quello che stava succedendo a un superiore».

Sarah - che insieme al marito Matthew Broderick ha i figli James, 16 anni, e Marion e Tabitha, gemelle di 10 anni - si rivolse quindi al suo agente, che diede un ultimatum ai produttori della pellicola. «A quel punto sono andata dal mio agente... perché non riuscivo più a sopportare la situazione... in poche ore tutto è cambiato. Il mio agente disse ai produttori che se le cose fossero continuate ad andare in quel modo mi avrebbe preso un biglietto e mi avrebbe fatto lasciare la città dove si stava girando il film. E che non sarei più tornata», ha concluso.