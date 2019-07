La dedica strappalacrime di Ariana Grande ai fan

LOS ANGELES - Ariana Grande ha voluto ringraziare i suoi fan per averla sempre supportata anche nei momenti più difficili della sua vita. La cantante, che con il suo ultimo album "Thank U, Next" ha conquistato il disco di platino, ha scritto un lungo post di ringraziamento sul suo profilo Twitter.

«Porca miseria, vi sono davvero grata, grazie per aver scelto di ascoltare la mia musica e di aver apprezzato il mio ultimo album che è stato piuttosto difficile ma anche divertente da fare...», ha fatto sapere la 25enne. «Grazie per avermi mostrato che non sono mai sola anche nei momenti bui della mia vita, per avermi sempre supportata quando stavo male e per avermi fatto capire che a volte condividere quello che mi accade con voi quello che mi fa bene», ha aggiunto Ariana. «Vi voglio bene e vi sono infinitamente grata per tutto l'amore e il sostegno che mi date ogni giorno. Vi amo, grazie», ha infine aggiunto nel post.

Nelle ultime ore Ariana ha scritto e poi cancellato un post in cui si congratulava con il suo manager Scooter Braun per aver acquisito la casa discografica "Big Machine Records". L'artista sembra poi aver ritirato il suo messaggio dopo che la collega Taylor Swift ha accusato Braun di averla manipolata e di sentirsi disgustata per alcuni comportamenti tenuti dall'uomo.