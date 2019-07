In 45mila al primo Jova Beach Party

LIGNANO SABBIADORO (UD) - Numeri da tutto esaurito per il cantautore italiano, che dopo avere girato in lungo e in largo la penisola negli stadi e nei palazzetti ora, a ridosso della realizzazione dell’ep “Jova Beach Party”, ha scelto di “organizzare” la sua festa - con numerosi ospiti, tra cui Benny Benassi, Baloji e tanti altri - sulla sabbia.

Il party ha preso il via sabato alle 16 ed è proseguito per otto ore di fila: «Il panorama da qui è il più bello del mondo - ha detto Jova, dando il via alla festa, come riporta corriere.it - Divertitevi, godetevela, spassatevela. Vi mando un bacio con il cuore che danza dall’emozione e dalla gioia».

Il Jova Beach Party non è un concerto. C’è la consolle e anche una band. Jovanotti amalgama suoni digitali e analogici. «Non c’è una scaletta, ho duemila pezzi divisi per bpm e li metto in libertà in funzione di quello che stiamo suonando», ha spiegato.

Insomma, c’è da divertirsi. E da ballare. Sulla sabbia. Il prossimo appuntamento con il Jova Beach Party è in programma mercoledì 10 luglio a Rimini.