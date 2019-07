Nicki Minaj: pioggia di polemiche per l’annuncio del suo primo concerto in Arabia Saudita

GEDDA - Un annuncio che ha sconvolto gli ultraconservatori, i quali non hanno risparmiato critiche e polemiche, si legge sui media internazionali. «Le sue canzoni sono indecenti», dicono.

Mancano ancora diversi giorni per vedere se Nicki Minaj si esibirà o meno in Arabia Saudita - che mette al bando l’alcol, imponendo nel contempo regole sociali assai rigide -.

Difficile per cui da credere che la superstar si esibirà a quelle latitudini, anche se l’annuncio - piombato nel web come un fulmine a ciel sereno - giunge in un periodo in cui il principe ereditario Mohammed Bin Salman sta tentando di dare il via a un movimento di liberazione, con l’apertura di nuove sale cinematografiche, eventi sportivi e concerti.

Vedremo che accadrà.