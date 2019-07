Un film ticinese nei cinema di Los Angeles per tutto il mese di luglio

LUGANO - C'è un po' di Ticino in questi giorni nei cinema di Los Angeles. È “Uppercut”, film prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures e scritto e diretto da Jack Martin. «I distributori ci hanno chiamato in seguito alla selezione del film a un festival in Inghilterra. Si tratta di un circuito di film indie. Il film è piaciuto molto e sta ottenendo ottime recensioni» ci ha spiegato Martin. “Uppercut” resterà visibile in varie sale losangeline per tutto il mese di luglio.

I ragazzi della Goodfellas sono già in rampa di lancio con il loro nuovo progetto: hanno infatti pubblicato il trailer di “The Collector”. «È un film di stampo post-atomico. Abbiamo immaginato un futuro in cui poche persone possono muoversi liberamente, i cosiddetti “collector”. La loro è una missione difficile è ardua, trovare una “speranza”» aggiunge Martin. «Il protagonista è però ossessionato da questa missione... non si capisce quanto sia follia o no».