Iris: sarà lei la prossima star pop?

TRENTON - Si chiama Iris, viene dal New Jersey, ha origini islandesi e potrebbe essere la popstar del futuro. Al momento, però, è solo una (talentuosa) esordiente che, dopo il singolo di debutto “Crazy”, ha lanciato un secondo brano molto interessante, “Wait”. La giovane cantautrice attinge a piene mani dalla tradizione alt-pop (si sente l'influenza di Lana Del Rey) e sfoggia una voce in grado di accarezzare l'ascoltatore ma anche di graffiarlo (e qui si percepisce un certo influsso di Lady Gaga). Non mancano nemmeno certe influenze country che stanno riscuotendo parecchio successo negli Usa e si stanno facendo largo anche a livello internazionale.

Cosa distingue Iris da tante altre musiciste e cantanti sparse in giro per il mondo? Alle sue spalle c'è Malay, che ha già lavorato in passato con big del calibro di Frank Ocean, Alessia Cara e Lorde. “Crazy” è stata selezionata per la colonna sonora di “Santa Clarita Diet”, serie tv di Netflix con Drew Barrymore.