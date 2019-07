Emma difende Carola Rackete e viene ricoperta d'insulti

ROMA - I social sono sempre più avvelenati dalla politica. Ne sa qualcosa Emma Marrone: la cantante è stata letteralmente ricoperta d'insulti per aver difeso Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3.

Emma è intervenuta a difesa della 31enne tedesca, bersaglio sui social (ma anche al momento dello sbarco a Lampedusa, quando è stata arrestata dalle forze dell'ordine italiane) con insulti e frasi irripetibili. «Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza» ha scritto la cantante su Instagram.

Questo primo post le è valso la solidarietà di alcuni fan e colleghi, ma ha raccolto una prima, abbondante, dose di critiche: «Emma mi piaci come canti... Ma non ti permetto di esprimere giudizi contro chi non la pensa come te!!!!!!!! pubblichi solo questi stupidi che dicono cose stupide... Ma si vede che 6 di parte...» è solo uno dei messaggi lasciati sulla sua pagina. Mentre l'ondata di odio cresceva la 35enne è nuovamente intervenuta per puntualizzare le ragioni del suo intervento: «Ho espresso solidarietà verso una donna che è stata ricoperta di insulti irripetibili. La politica non c’entra nulla. Questa è umanità, senso civico, rispetto. Amen». Il tweet è stato chiuso dall'hashtag #8marzotuttiigiorni.

Anche in questo caso però, al netto dei messaggi di apprezzamento, prevalgono quelli che la prendono di mira. «Questa amorevolezza sempre e solo per quella parte, ipocrita...», oppure «Emma sei un ottima cantante... Ma fermati li... Lascia che ognuno faccia il proprio lavoro. Tutti devono rispettare le regole... Donne comprese!!! Non puoi far passare il messaggio che una donna può fare ciò che vuole».