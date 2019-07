Willow Smith e l'autolesionismo: «Mi sono fermata in tempo»

LOS ANGELES - Willow Smith ha rivelato di aver avuto a lungo comportamenti autolesionisti, ma di essere guarita dopo aver sviluppato maggiore fiducia in sé stessa. La 18enne aveva già raccontato di aver cominciato a farsi dei tagli sul corpo dopo essere stata travolta dal successo del brano "Whip My Hair" quando aveva solo 10 anni. Aveva detto: «Ero così piccola, troppo giovane, avevo un sogno, tutto ciò che volevo fare era cantare ma non avevo fatto i conti con le conseguenze di quello che stavo facendo, compreso lo stress. Ho pensato: 'Questa non è la vita che voglio'».

«All'inizio della mia adolescenza ho cominciato ad autolesionarmi perché era un modo per non sentire il dolore che stavo provando in quel periodo», aveva aggiunto. La figlia di Will e Jada Pinkett Smith ora ha spiegato che grazie ad alcune ricerche scientifiche e spirituali è riuscita a smettere di fumare e a prendersi cura di se stessa.

Durante un'intervista rilasciata alla rivista "People" ha raccontato: «Ho capito che quello che facevo era inutile. Ho cominciato a capire quanto è importante prendersi cura di se stessi e sono riuscita a fermarmi. Ho finalmente imparato quale fosse il mio reale valore».