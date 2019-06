«Una parte di me è tendenzialmente gay»

ROMA - Pupo ha rivelato di avere una parte di sé che è tendenzialmente gay. Il cantante, che si è sempre impegnato nella lotta per i diritti della comunità LGBT, in un'intervista rilasciata al settimanale "Rolling Stone" ha detto: «Cosa penso dei diritti gay? A parte le mie esperienze personali, sono stato innamorato di una ragazza lesbica. L'ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è lesbica. E ho avuto un sacco di collaboratori gay». «Ho un dialogo e un'apertura. Ma ti dirò di più, non ho neanche mai escluso che una parte di me fosse tendenzialmente gay. Sono sessualmente molto libero, ma ha prevalso la parte etero. Per me non è proprio un problema», ha aggiunto il 63enne.

Enzo Ghinazzi, questo il vero nome dell'artista, già in passato aveva raccontato di essere una persona dalla mentalità aperta e di aver addirittura avuto esperienze con altri uomini. «Ho avuto delle esperienze con degli uomini e anche con dei trans, ma da attivo. Lo so non conta niente. La passività alla fine se ci pensi bene è meravigliosa», aveva dichiarato durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico "La Zanzara".