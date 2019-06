La nuova linea di intimo contenitivo di Kim Kardashian ha fatto arrabbiare il Giappone

LOS ANGELES - Body, reggiseni e mutande modellanti per tutte le taglie in diverse tonalità, per diversi tipi di carnagione. Kim Kardashian ha utilizzato i suoi canali social per comunicare il lancio di una nuova linea di intimo contenitivo che si chiama - con un gioco di parole nemmeno troppo arzigogolato - Kimono.

«È la mia passione da 15 anni», ha svelato la prosperosa socialite, «ho passato la vita a modificare manualmente i prodotti che c'erano sul mercato per le mie esigenze. Il risultato, con Kimono, è una serie di prodotti che funzionano. E per davvero». Non ci è voluto molto, però, perché la scelta del nome generasse un piccolo grande putiferio sui social e non.

Kimono, infatti, è una parola giapponese di uso abbastanza comune e indica gli abiti, in genere, gli abiti lunghi sia da donna che da uomo. L'azienda della Kardashian è riuscita a fare del termine un marchio registrato (anche se solo quando è scritto con un carattere particolare). Insomma, un po' come inventarsi un trademark sulla parola "Vestito".

La reazione dei social non è stata particolarmente entusiasta ed è nato l'hashtag #KimOhNo. Fra le critiche più accese c'è la mancanza di rispetto mostrata per la cultura nipponica, ridotta a un semplice gioco di parole.

Ma c'è anche chi va un po' oltre e parla di «appropriazione culturale», come confermato via social dalla facilitatrice culturale Yuka Ohishi: «Per noi giapponesi il kimono è una parte importante della nostra cultura, lo indossiamo per celebrare eventi importanti nelle nostre vite: dai matrimoni ai funerali. Vengono tramandati di generazione in generazione. Alcuni, poi, li indossano anche nella vita di tutti i giorni».

«Questo è il kimono che ho indossato al mio matrimonio», ha cinguettato una ragazza di origini giapponesi postando una foto del suo abito nuziale, «vorrei che Kim provasse a immaginare come ci si sente a farsi ridurre un momento come questo a... lingerie contenitiva».