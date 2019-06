Madonna e le armi: un video che è un pugno nello stomaco

NEW YORK - Madonna chiede con forza maggiori controlli sulla vendita delle armi da fuoco nel suo ultimo singolo "God Control". Il video, pubblicato nelle scorse ore, è particolarmente forte: mostra una sparatoria in un locale notturno che riporta la mente a stragi come quella del Bataclan o ancora di più a quella del Pulse di Orlando, che provocò 49 morti e 53 feriti nel giugno di tre anni fa.

Le scene girate nel nightclub sono particolarmente forti: il killer viene mostrato mentre spiana un fucile automatico contro le sue vittime. La stessa Madonna ha avvisato, all'inizio del video, della presenza di contenuti che possono risultare disturbanti.

La presa di posizione della popstar è scritta nero su bianco alla fine del video: «Ogni anno più di 36mila americani sono uccisi a causa di atti di violenza armata e circa altri 100mila vengono colpiti e feriti. Nessuno è al sicuro. Controllo delle armi. Ora». In svariate altre dichiarazioni Madonna ha spiegato di voler usare la sua influenza come artista nota a livello planetario per denunciare «un problema che in America è fuori controllo e sta prendendo le vite di persone innocenti».

Il videoclip, estremamente curato nella costruzione e nella fotografia, è diretto da Jonas Åkerlund, uno dei big nel settore. Ha lavorato infatti con Lady Gaga, Beyoncé ed è un collaboratore abituale della Regina del Pop fin dal video di "Ray of Light" del 1998.