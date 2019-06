È morto il padre di Eminem

FORT WAYNE - Bruce Mathers, padre del rapper Eminem, è morto nella sua casa di Fort Wayne, nell'Indiana, pare in seguito a un infarto. Aveva 67 anni.

I rapporti tra lui e il celebre figlio si erano guastati da lungo tempo: Eminem, anche in alcune canzoni, lo aveva accusato di averlo abbandonato poco dopo la sua nascita.

Nel 2001 Mathers aveva tentato invano di ricucire i rapporti con il figlio. «Dite a mio figlio che gli voglio bene. Non mi interessano i suoi soldi, voglio solo che lui sappia che io sono qui, se lui vorrà ci sarò per lui. Per anni ho provato a parlare con lui, cercando di contattarlo tramite la famiglia di sua madre, ma non ci sono mai riuscito» aveva scritto in una lettera diventata di dominio pubblico, alla quale Eminem non aveva mai risposto.