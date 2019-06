Harry e Meghan, la sistemazione della loro casa è costata 2,4 milioni di sterline

LONDRA - I lavori di sistemazione di Frogmore Cottage, la residenza del principe Harry e della moglie Meghan Markle, sono costati 2,4 milioni di sterline, ovvero poco meno di 3 milioni di franchi svizzeri. Lo mostrano alcuni documenti reali, spiegano i media internazionali, in particolare i conti dell'ultimo anno fiscale.

La coppia si è trasferita nelle vicinanze del castello di Windsor prima della nascita del primogenito Archie, venuto al mondo lo scorso 6 maggio. Lo stabile, che in precedenza era stato suddiviso in cinque residenze separate, è tornato a disposizione del nipote della regina Elisabetta e della consorte dopo sei mesi di lavori. «La proprietà non era stata oggetto di lavori per alcuni anni ed era stata già destinata alla ristrutturazione» ha spiegato Michael Stevens, colui che si occupa dei conti della monarchia. «L'infrastruttura obsoleta è stata sostituita per garantirne il futuro a lungo termine».

Per stroncare sul nascere la polemica sulle spese pazze della Famiglia reale, Stevens ha precisato che «tutti gli impianti e gli arredi sono stati pagati dalle Loro altezze reali». I costi del rinnovo generale, invece, sono a carico dei contribuenti britannici tramite la la Sovereign Grant, il pagamento elargito ogni anno dal governo per finanziare i doveri ufficiali della sovrana.

Frogmore Cottage è dotato di cinque camere da letto e sono state apportate varie migliorie, anche al giardino antistante, ma non è stata creato quello studio di yoga che, secondo i siti di gossip, Meghan in un primo momento avrebbe fortemente voluto.