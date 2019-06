Bella Thorne sta per trovare gli hacker delle sue foto sexy

LOS ANGELES - Bella Thorne è «molto vicina» a trovare i presunti hacker che avrebbero provato a ricattarla minacciando di pubblicare le sue foto senza veli online. L'attrice 21enne ha recentemente postato alcune sue immagini nuda in modo da mettere a tacere alcune persone che avrebbero provato a estorcergli denaro con la minaccia di diffondere gli scatti rubati dal suo telefonino, in cui Bella appare come mamma l'ha fatta.

La Thorne ha condiviso alcuni messaggi ricevuti da un professionista ingaggiato per risolvere il caso. Nel testo si legge: «Ti vogliamo rassicurare sul fatto che stiamo lavorando per risolvere questa situazione e ridarti serenità! Abbiamo richiesto l'intervento di alcuni esperti per essere sicuri al 100% di individuare la persona corretta che ha invaso la tua privacy. Questa persona ha usato metodi più sofisticati di quello che pensavamo». Accanto al messaggio Bella ha scritto: «Siamo molto vicini a trovare questa persona». Poi ha aggiunto l'emoji di una faccia arrabbiata.

Negli ultimi giorni Bella è stata protagonista di uno scambio acceso con l'attrice e conduttrice Whoopi Goldberg dopo che quest'ultima ha affermato che in quanto celebrità mondiale non avrebbe mai dovuto scattarsi delle foto senza veli e avrebbe dovuto sapere che questo le avrebbe fatto correre dei rischi.