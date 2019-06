Entra in casa di Halle Berry, fa cambiare la serratura e chiama la polizia

LOS ANGELES - Un tentativo di furto (di una casa!) decisamente audace, quello perpetrato lo scorso marzo da un 59enne ai danni della premio Oscar Halle Berry.

L'uomo, riporta il portale Tmz, si è introdotto in una delle abitazioni losangeline dell'attrice e ha chiamato un fabbro per far cambiare le serrature. Quando è stato avvicinato dal personale che si prende cura della villa ha anche chiamato la polizia, affermando che aveva «tutti i diritti per fare quello che stava facendo e i documenti per provarlo».

Secondo quanto riportato dal sito di news, l'uomo era riuscito a cambiare la serratura del portone principale. Una volta arrivati gli agenti non ci è voluto molto per stabilire che le carte in suo possesso erano state falsificate. Nei suoi confronti sono quindi scattate le manette.

Il 59enne era già stato visto nei dintorni della casa a gennaio e aveva provato ad armeggiare con la serratura, una volta avvicinato dal giardiniere della Berry si era però dileguato in fretta e furia.

Stando agli interrogatori, a quanto pare il malfattore non sapeva di chi fosse la villa in questione.