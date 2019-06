Sandra Milo, l'accordo con il Fisco è fatto: «Ora posso vivere serena»

ROMA - Sandra Milo, che solo alcuni mesi fa durante un'intervista rilasciata a "Verissimo" aveva rivelato in lacrime di avere un debito con il Fisco di 86mila euro, ha raccontato di aver trovato un accordo con l'Agenzia delle Entrate che le permetterà di vivere in modo tranquillo il resto della sua vita. «Mi hanno revocato il sequestro su quello che guadagno e andremo avanti verso un accordo per stabilire un'equa cifra che pagherò ratealmente. Ho ancora una possibilità di vita!», ha raccontato l'86enne al settimanale "Spy".

«Stavo vivendo un momento terribile e mi sono sfogata. Mi è venuto spontaneo e anche Silvia Toffanin è stata colta di sorpresa. Stavo vivendo un dramma pazzesco», ha spiegato Sandra. «Mi avevano sequestrato tutto e non potevo più lavorare perché tutto quello che guadagnavo andava al fisco, al 100%. Ero disperata, non sapevo come andare avanti. Non avevo più nulla e quello che potevo guadagnare non mi apparteneva», ha aggiunto l'attrice.

La Milo ha poi detto di non essersi mai sentita sola grazie al sostegno e all'aiuto sia dei suoi amici sia di persone che non conosceva, ma che erano venute a conoscenza della triste vicenda. «Tante persone mi hanno aiutato e la situazione si è tranquillizzata. Non sono mai stata sola», ha concluso.