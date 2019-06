Paris Hilton: «Kris Jenner è come una zia»

LOS ANGELES - Paris Hilton considera Kris Jenner, la mamma di Kim Kardashian, una "zia". L'ereditiera 38enne ha lodato la matriarca per essere una "businesswoman incredibile" e ha spiegato di esserle così vicina da considerarla un membro della sua famiglia. Ha detto: «La conosco da quando sono una bambina ed è una businesswoman così incredibile, la considero una delle mie zie. La conosco da tutta la vita. La amo tantissimo».

Paris è felice che Kris la supporti in tutto quello che fa, perché entrambe amano la solidarietà femminile. Parlando al lancio di una nuova app a Hollywood, ha detto a 'Life & Style Magazine': «Per me significa molto avere il suo supporto in tutto quello che faccio. Questo è quello che ci unisce, abbiamo solidarietà femminile».

Paris è diventata amica di Kim Kardashian, figlia di Kris, quando quest'ultima ha iniziato a lavorare come stilista per lei ed è poi apparsa nel suo reality 'The Simple Life' nel 2006, un anno prima del lancio dello show 'Keeping Up With The Kardashians'.

La loro amicizia non è però sempre stata tutta rose e fiori e una volta Kim ha accusato Paris di essere abituata a non fare niente tutto il giorno, mentre lei si è dovuta sudare la sua celebrità.