Ariana Grande: «L'Europa sarà un grande passo per me»

NEW YORK - Ariana Grande ha deciso di non fare tappe del suo nuovo tour troppo distanti da casa per non peggiorare i suoi problemi di salute mentale. La cantante ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come mai avesse aggiunto nuove date dei suoi show negli Stati Uniti, ma nessuna nuova performance in Europa.

Su Twitter la pop star ha spiegato: «La verità è che la parte europea sarà un grande passo per me. Mi eccita molto l'idea e sono felice di potarlo fare! Ma visto che me lo state chiedendo, vi dico che al momento non riesco a fare diversamente, rimanere vicina a casa per la maggior parte delle date è la cosa migliore per la mia salute».

La 25enne ha chiesto poi ai fan di comprendere la sua situazione. «Comunque sono contenta, sto facendo il massimo, sono grata per la mia salute e per questo capitolo della mia vita, e sono contenta che i miei fan capiscano che adesso ho bisogno di fare così», ha aggiunto.

Ariana ha ammesso di stare ancora cercando un equilibrio tra la sua passione per le performance live e la "preservazione" di sé stessa, sebbene continui a prendere decisioni man mano che le situazioni le si presentano davanti.