Bradley e Irina pronti a frequentare nuovi partner

LOS ANGELES - Bradley Cooper e Irina Shayk sono entrambi pronti a frequentare altre persone. L'attore e la modella, che insieme hanno una figlia di due anni, Lea De Seine, lo scorso mese hanno deciso di interrompere la loro relazione, che durava da quattro anni, e ora sarebbero già pronti per intraprendere nuovi rapporti sentimentali.

Una fonte ha spiegato: «Vogliono frequentare altre persone e non è qualcosa che vogliono nascondere. Stanno chiudendo un lungo capitolo delle proprie vite, ma sono pronti a vedere cosa li aspetta nel futuro».

Sebbene siano pronti ad andare avanti, altri insider hanno raccontato che Bradley, 44 anni, e Irina, 33, sono anche determinati a rimanere molto rispettosi l'uno dell'altro, e quindi faranno delle scelte assennate in campo sentimentale. «Bradley e Irina sono rimasti in buoni rapporti e stanno cercando di rispettarsi a vicenda. Vogliono che la situazione resti molto civile per il bene della figlia Lea», ha aggiunto un beninformato. L'ex coppia avrebbe ingaggiato un avvocato per aiutarli a stabilire un piano per la gestione della loro bambina, e vogliono avere la custodia condivisa della piccola.