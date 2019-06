Chrissy Teigen e John Legend litigano sempre per lo stesso motivo 

NEW YORK - Chrissy Teigen e il marito John Legend litigano sempre per lo stesso motivo. A rivelarlo è stata proprio la modella 33enne, che con il cantante ha la figlia Luna, 3 anni, e il piccolo Miles, di 13 mesi. Nonostante i due possano sembrare la coppia perfetta agli occhi di molti, adesso lei ha raccontato di arrabbiarsi spesso quando lui non presta la minima attenzione a quello che dice.

Parlando ad un evento a Cannes, Chrissy ha detto: «Oggi lui è nei guai, abbiamo litigato tutto il giorno... sapete quando ogni piccola cosa vi dà fastidio? Continuiamo a litigare sempre per lo stesso motivo, quando lui non ascolta quello che dico, quando fa finta di non sapere qualcosa che gli ho detto settimane fa».

«Dobbiamo far finta di essere felici, ma lo odio oggi», ha poi aggiunto scherzando. A questo punto John, presente anche lui all'evento, è intervenuto ridendo: «Lo so che mi ama ancora».

Tempo fa la Teigen aveva però ammesso che i loro litigi non durano a lungo visto che sono entrambi persone che sanno chiedere scusa.