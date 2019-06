Bella Thorne in lacrime per le parole di Whoopi Goldberg

LOS ANGELES - Nei giorni scorsi Bella Thorne ha pubblicato con rabbia alcune sue foto private che le sono state rubate da un hacker. L’intento è stato quello di battere sul tempo il malintenzionato...

Se in molti hanno espresso vicinanza all’attrice, c’è anche chi ha manifestato un giudizio meno comprensivo. Durante un famoso programma, The View, Whoopi Goldberg ha spiegato che «non importa quanti anni hai, se sei un personaggio famoso non fai foto di nudo».

La 21enne ha risposto in lacrime via social a queste osservazioni: «Biasimare le ragazze che si fanno foto? Fa schifo, è disgustoso. Quindi ora una ragazza non può mandare foto sexy al fidanzato? Sono offesa per chi si è suicidato per colpa di chi ha pubblicato le sue foto. Il tuo punto di vista è davvero terribile. Spero tu possa cambiare idea».