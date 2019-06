Alena Seredova: «I miei figli calciatori? Non sarei troppo felice»

TORINO - Alena Seredova non sarebbe felicissima se i suoi due figli, Louis Thomas, 11 anni, e David Lee, 9, dovessero decidere di diventare calciatori. La modella infatti teme che sarebbero sempre paragonati al padre. «I miei figli calciatori come il papà? Non ne sarei troppo felice semplicemente per il paragone: mi farebbe paura che fossero sempre paragonati al padre. Ho la sensazione che non avrebbero una vita facile. Ecco, qui subentra proprio 'la mamma' che li vorrebbe stracoccolati e protetti. La professione di calciatore, invece, potrebbe creare loro qualche problemino», ha detto un'intervista rilasciata a Gossip.it.

La Seredova ha poi spiegato che in quanto mamma "ceca" vuole che i ruoli in famiglia siano ben definiti. «Sono una mamma ceca, non sono un'amica, mi piace avere ruoli ben definiti in cui c'è il rispetto, provo sempre a fare cose che a loro piace fare, anche se non sono nel mio interesse. Seguo il 90% delle partite di calcio dei miei figli. Ora che devo vivere questa passione calcistica con loro, mi rendo conto che magari con una femmina era più facile parlare, magari di moda e trucchi, ma va bene così», ha fatto sapere.

E sulla possibilità di avere altri figli in futuro, ha aggiunto: «Sto bene come sto. Non ho mai fatto niente forzandomi: i miei primi due figli sono nati grazie alla natura e all'amore, se in futuro capiterà, si vedrà».