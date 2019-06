Cara Delevingne conferma il suo amore per Ashley Benson 

Cara Delevingne ha confermato di avere da un anno una relazione con Ashley Benson. La modella 26enne ha ammesso di aver deciso di rendere pubblico il suo rapporto con la 29enne in parte perché ormai hanno raggiunto il primo anniversario, ma anche per celebrare il mese dei Pride e perché quest'anno si festeggia il 50esimo anniversario dei moti di Stonewall, quando alcuni membri della comunità gay si ribellarono ai raid della polizia nella Stonewall Inn a Manhattan, nel giugno del 1969.

Quando 'E! News' ha chiesto a Cara come mai avesse deciso di rendere pubblica la relazione con Ashley proprio adesso, lei ha risposto: «Non lo so, forse perché è tempo di Pride, sono 50 anni dai moti di Stonewall. Siamo intorno al nostro primo anniversario, quindi perché no?». Cara ha anche lodato la compagna per averle mostrato cosa sia il vero amore e ha rivelato di averla soprannominata 'Sprinkles'.

Ricevendo l'Hero Award al TrevorLIVE Gala, l'appuntamento biennale per sensibilizzare sul problema dei suicidi tra i giovani della comunità LGBT, Cara ha detto: «C'è un'altra persona in questa sala che devo ringraziare, e tu sai che sto parlando di te. Lei è stata una delle persone che mi ha aiutata ad amarmi quando ne avevo più bisogno. Mi ha mostrato cos'è il vero amore e come accettarlo, cosa che è stata più difficile di quanto pensassi. Ti amo, Sprinkles».