Jessica Biel è la no vax che non ti aspetteresti

LOS ANGELES - Non si è mai esposta politicamente, ne di persona ne via social, ma - a quanto pare - l'attrice Jessica Biel è una sostenitrice del movimento antivaccinismo. Lo confermerebbe una serie di fotografie postate dal deputato californiano e noto (e controverso) no-vax Robert F. Kennedy Jr.

«Grazie alla coraggiosa Jessica Biel per un'impegnativa, ma produttiva, giornata qui alla sede del Governo della California», ha postato il senatore. Biel, moglie di Justin Timberlake, è madre di un bimbo di 4 anni, Silas.

L'oggetto in questione è la nuova legge dello stato della California, la Sb 276, che limita l'esenzione dai vaccini a meno di non ricevere un'approvazione ufficiale dalle autorità.

«Jessica, come noi, è a favore delle vaccinazioni sicure e di una medicina libera. È davvero molto preparata», ha commentato Kennedy sentito da People.

La loro opposizione è che la legge potrebbe diventare pericolosa nel caso di bimbi troppo deboli per poter sopportare il vaccino ma che difficilmente riuscirebbero a ottenere il nullaosta delle autorità per il non procedere.

«Ha amici e conoscenti che hanno avuto dei problemi, degli infortuni, per via delle vaccinazioni. Per questo è così motivata», ha spiegato ancora lui.

Instagram