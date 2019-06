Per Chris Hemsworth sua moglie è prima di tutto un'amica

SYDNEY - Chris Hemsworth ha detto che l'amicizia di sua moglie Elsa Pataky è per lui importantissima. L'attore ha lodato la sua compagna, che ha sposato nel 2010, per essere sempre al suo fianco e ha spiegato di essere felice che lei condivida con lui quel "senso di avventura" per la vita.

Parlando con "Entertainment Tonight" la star australiana ha raccontato: «Il nostro rapporto è prima di tutto un rapporto di amicizia e di condivisione di quel senso di avventura. Lei è diventata un'attrice, io sono diventato un attore, viaggiare per il mondo e avere esperienze di questo genere è bellissimo, e poi ho sempre un grandissimo supporto da parte sua».

Il 35enne ha però anche ammesso che Elsa gli ha fatto sapere di essere stufa di vederlo spogliarsi e rimanere a torso nudo, con gli addominali in vista, nei film che gira, soprattutto dopo che è stato rivelato che nella prossima pellicola che lo vede protagonista, 'Down Under Cover', Chris apparirà nuovamente senza veli. «È stufa di questa cosa. Mi dice semplicemente che devo tenere i vestiti addosso. Non le piace affatto che io mi spogli in pubblico», ha spiegato Chris.