Rubate registrazioni inedite dei Radiohead, sorprendente la mossa della band

LONDRA - Se non avessero pagato quella cifra, le registrazioni sarebbero finite in rete. Ma il chitarrista del gruppo, Jonny Greenwood, ieri ha pubblicato un post che ha accontentato tutti i fan e, inevitabilmente, un po’ meno gli hacker, comunicando che quel materiale è ora in vendita sulla piattaforma Bandcamp al prezzo di 18 sterline. Anche se non lo sarà per molto tempo: ovvero per soli 18 giorni (a partire da ieri).

I Radiohead, in ogni caso, secondo quanto ha scritto Greenwood, «non avrebbero mai pubblicato» quelle registrazioni. Le stesse sarebbero, sempre stando al chitarrista, «vagamente interessanti». Ma non è così: i veri fan impazziscono per della roba del genere…

Il ricavato della vendita su Bandcamp sarà interamente devoluto al movimento ambientalista Extinction Rebellion.