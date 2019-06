Grande successo per l’Open air al Lagh

LOCARNO - Anche quest’anno, malgrado la meteo, sono state oltre tremila le persone che nei due giorni hanno fatto tappa alla manifestazione.

Tra i nomi provenienti da tutta Europa, si sono esibiti sul palco in riva al Lago Maggiore gli svedesi No Fun At All, i tedeschi New Roses, Davide Van De Sfroos e gli FDP dall’Italia, gli svizzeri Crystalball, i Vad Vuc e la giovane band Doomsteps dal Ticino, mentre da oltreoceano sono giunti a Locarno gli Anti-Flag.

Ora non resta che attendere l'edizione 2020 con altre gustosissime sorprese.

Info: openairallagh.ch