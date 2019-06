Zoe Kravitz col marito voleva solo divertirsi

LOS ANGELES - Zoe Kravitz, attrice e figlia del noto cantante Lenny Kravitz, ha rivelato che quando ha incontrato per la prima volta il marito Karl Glusman non aveva alcuna intenzione di intraprendere una relazione seria con lui. La 30enne, che ha sposato il collega il mese scorso, ha raccontato di aver conosciuto la sua dolce metà grazie all'aiuto di un'amica comune e di essere contenta che la loro storia non sia nata sul set di qualche film o tramite qualche app per appuntamenti.

Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vogue" Zoe ha spiegato: «Sono contenta di non averlo incontrato sul set o tramite un'app per appuntamenti. La mia amica sapeva che volevo incontrare qualcuno ma non per avere qualcosa di serio, volevo che mi presentasse qualcuno solo per divertirmi, e una volta mi ha portato Karl. Ho percepito qualcosa di speciale fin da subito. Lui è arrivato, si è girato e ha cominciato a parlare con un'altra ragazza accanto a lui e non con me. In quel momento ho pensato: "Ehi ma scusa che stai facendo?". Alla fine mi ha confessato di averlo fatto perché era nervoso e non sapeva cosa dirmi», ha aggiunto Zoe.

La Kravitz ha infine confidato che le piacerebbe diventare madre, ma che per mettere su famiglia c'è ancora molto tempo. «Mi piacerebbe avere dei figli ma più in là, non ora», ha concluso.