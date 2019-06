Cecilia Capriotti: «Sono stata truffata online»

MILANO - Cecilia Capriotti, ospite di Giovanni Ciacci a "Non ditelo a Ciacci", programma web condotto dallo stylist, ha rivelato di essere stata truffata. La showgirl ha raccontato: «Mi ha contattata una certa segretaria per conto di questa persona molto importante che era a capo di alcuni alberghi in tutto il mondo, ovviamente era per motivi di lavoro. Un nome assolutamente inventato, ma mi mandava delle foto con una bambina piccolina, molto tenere».

«Parlava italiano un po' incerto. Ha iniziato a raccontarmi la sua vita nonostante io gli dicessi che non ero interessata. Sono state chiamate di ore, dieci volte al giorno, il mio compagno credeva che io avessi un amante», ha aggiunto la 43enne.

La showgirl ha poi ammesso di aver creduto ingenuamente alla storia del padre single con difficoltà economiche che quest'uomo ogni volta gli raccontava e ha affermato di avergli dato addirittura 10mila euro per aiutarlo con le spese di sostentamento della bambina. «Tutti i giorni mi diceva: "Mia figlia non può mangiare, non può andare a scuola". Ci sono cascata. Gli ho dato 10 mila euro. Ho fatto tutto da sola e infatti poi ho anche discusso col mio compagno per questa cosa. Sono entrata in un meccanismo nel quale non ragioni più. Sei plagiata», ha spiegato Cecilia.

Sembra inoltre che la Capriotti non sia stata l'unico personaggio della tv a cadere nella trappola di questo truffatore, che avrebbe raggirato altri volti noti italiani. «Ha truffato anche una showgirl italiana. Non posso dire chi è lei, ma la conosco di vista», ha concluso.