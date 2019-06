Joe Jonas quasi bacia la controfigura della moglie

LOS ANGELES - Joe Jonas ha quasi baciato per sbaglio la controfigura di Sophie Turner sul set de 'Il Trono di Spade'. L'attrice 23enne, che ha interpretato il personaggio di Sansa Stark nella famosissima serie tv, ha ammesso che la produzione ha fatto un lavoro davvero eccellente nel trovare una sua sosia, Megan Parkinson, tanto da confondere anche il marito quando è venuto a farle visita durante le riprese.

Parlando in un'intervista Sophie ha raccontato: «Sul set de 'Il Trondo di Spade' avevo una controfigura che mi somigliava davvero tantissimo. Era incredibile. Una volta lo stesso Joe che era venuto a trovarmi sul set l'ha quasi baciata, poi ha detto: 'Scusami tanto. Non sei Sophie. Ho sbagliato'».

La Turner ha poi rivelato anche che la sua controfigura sul set del film 'X-Men' non era invece molto simile a lei e che, anzi, era più bella esteticamente. «Non mi assomigliava per niente. Prima di tutto era molto più in forma di me, aveva più muscoli e in generale era più bella di me», ha fatto sapere.