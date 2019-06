Giuseppe, dai banchi di scuola al cinema

LUGANO - Giovane, anzi giovanissimo. Con i suoi 18 anni - ne compirà 19 il prossimo 8 agosto -, Giuseppe Oricchio - in procinto di portare a termine il liceo scientifico a Savosa - si è ritrovato catapultato sul set del film di Marzal (regista francese di base da qualche tempo in territorio elvetico), che nel cast conta, tra gli altri, Pierre Mifsud, Pascal Demolon, Amélie Peterli, così come Sabine Timoteo - che recentemente abbiamo visto in “7 minuti” (Italia, 2016) di Michele Placido e in “Cronofobia” (Svizzera, 2018) del regista ticinese Francesco Rizzi -.

“Tambour Battant” è ambientato nel 1970 in una piccola località vallesana: gli abitanti hanno tutto per essere felici, ma all’inizio della primavera il villaggio si ritrova a vivere un insolito tumulto…

«Vesto i panni di Carlo, un giovane emigrante - nonché bravo musicista - giunto in Vallese per lavorare le vigne, che porta in scena anche un’elevata dose d’amore...», ci spiega Giuseppe.

Presumo si tratti del tuo primo ingaggio…

«Sì, è così...».

Come è andata esattamente?

«Ho partecipato a un casting per una pubblicità qui in Ticino. Alla fine, però, non ha funzionato. Dopodiché, la produzione del film - che ha sede a Losanna ed era alla ricerca di un giovane di madrelingua italiana - si è rivolta agli addetti ai lavori qui alle nostre latitudini, i quali hanno segnalato il mio profilo: al casting, a maggio 2018, eravamo una ventina».

Difficile?

«Diciamo che non è stato facile…».

Dimmi delle riprese…

«Si sono svolte a Martigny, da metà giugno a fine luglio 2018».

Hai recitato in italiano e in francese?

«Prevalentemente in italiano, ma per alcune scene anche in francese...».

Con chi ti sei trovato meglio?

«Con Pierre Mifsud...».

E con Marzal, come è andata?

«Anche con lui mi sono trovato davvero molto bene...».

Quando uscirà il film in Ticino?

«Per ora non mi hanno ancora fatto sapere nulla… Vedremo...».

Che vuoi dirmi di te? Stai frequentando una scuola di recitazione?

«Ho iniziato a recitare un po’ per caso grazie a un corso offerto dal liceo. Ed è stato amore a prima vista!».

Continuerai?

«Sì, certo. Probabilmente a Milano».

Chi sono i tuoi punti di riferimento nel cinema?

«Martin Scorsese e Robert De Niro».

Sfondare sul grande schermo immagino sia il tuo sogno…

«Beh, sì… Certamente…».

Hai già altre proposte in ballo?

«No, per il momento non ancora...».

Andiamo oltre il cinema… Qual è il tuo piano B in ambito professionale?

«In ottobre inizierò il Politecnico a Milano, con indirizzo Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio…».