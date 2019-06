Esce domani l’album dei Jonas Brothers

NEW YORK - Per la gioia dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo, Kevin, Joe e Nick Jonas da domani tornano sul mercato discografico con una produzione di lunga durata: non accadeva da dieci anni, dal 2009, quando i tre fratelli del New Jersey avevano dato alle stampe “Lines, Vines and Trying Times”.

Dieci anni colmi di incertezze. Soprattutto questi ultimi sei, ossia dal momento in cui, nel 2013, Kevin, Joe e Nick avevano scelto di proseguire separatamente il loro percorso artistico. Nessuno, probabilmente, avrebbe scommesso su una reunion, eppure quest’anno è accaduto.

Ora non resta che goderci il nuovo disco, che oltre ai due singoli pubblicati tra marzo e aprile, raccoglie altre dodici tracce tutte da scoprire.

Da non dimenticare che il tour passerà anche da Zurigo (Hallenstadion) e da Milano (Mediolanum Forum Assago), rispettivamente il 13 e il 14 febbraio 2020.

Info: jonasbrothers.com