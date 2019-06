Fan la abbranca e la bacia, Miley Cyrus: «Non potete farlo, non avete il mio consenso»

BARCELLONA - Mentre si trovava in Spagna con il marito, per un concerto al Primavera Sound Festival, Miley Cyrus è stata abbrancata e baciata da un fan particolarmente focoso. La cantante e Liam Hemsworth, stavano attraversando la folla assiepatasi davanti all'albergo, per salire sulla loro auto. Miley, che è riuscita subito a liberarsi, ha poi cercato "rifugio" avvicinandosi al compagno che era qualche passo avanti a lei.

L'agguato, avvenuto lo scorso fine settimana, è stato ripreso da uno dei presenti e pubblicato su Twitter generando reazioni contrastanti. Oltre ai (numerosi) solidali, infatti, in diversi hanno postato sulla falsariga di: «Beh, se ti vesti così, te lo stai cercando». Il dibattito è poi finito anche in televisione nei talk show del mattino con risultati spesso non molto edificanti.

La cantante di Nashville ha quindi deciso che era ora di dare la sua risposta, e l'ha affidata ai social: «Può indossare quello che vuole, può essere una vergine o dormire con 5 persone alla volta. Può essere con suo marito o con la sua ragazza. Può anche essere nuda. Ma non può essere afferrata senza il suo consenso», ha cinguettato.

In conclusione l'hashtag: #DontFuckWithMyFreedom, tratto da un brano del suo recente album, e da lei utilizzato per diversi post a sostegno di cause femministe (come la lotta alle leggi pro-aborto di alcuni Stati del sud).