Bella Thorne e Benji di 'Benji e Fede': è amore

LOS ANGELES - Benjamin Mascolo e Bella Thorne non si nascondono più. Il cantante italiano del duo 'Benji e Fede' e l'attrice americana sono una coppia ormai da un paio di mesi, dopo che lei ha chiuso definitivamente la relazione con un altro cantante, Mod Sun, accanto al quale aveva trascorso circa due anni.

Benji ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto in cui appare insieme a Bella, dopo che i due erano già stati paparazzati in teneri atteggiamenti a Los Angeles circa un mese e mezzo fa. Lei non ha fatto altrettanto, ma ha linkato il post dalle sue Stories, invitando i suoi fan ad andare a vedere lo scatto.

Nell'immagine il 25enne appare a petto nudo mentre abbraccia e sta per baciare la 21enne americana. Sempre su Instagram Mascolo ha poi pubblicato una Story in inglese spiegando di non saper parlare benissimo la lingua di Shakespeare, e scusandosi per questo, aggiungendo però di non essere ancora mai riuscito a trovare una foto in cui Bella non sia venuta bene.

Non è chiarissimo come i due si siano conosciuti, ma Benji ha raccontato di essere stato in vacanza per due settimane a Los Angeles negli ultimi tempi. E il primo incontro con la Thorne potrebbe essere avvenuto proprio in quell'occasione.