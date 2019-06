Carpinteri tra il cinema e le... vite da copertina

ROMA/LUGANO - Un programma tv, “Vite da copertina”, attraverso il quale Andrea, insieme alla giornalista Alda D’Eusanio, ogni pomeriggio ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori raccontando curiosità legate ai personaggi del mondo dello spettacolo.

«Per me è stato un anno ricco di soddisfazioni - spiega l’ex Mister Ticino - Lavorare con Alda mi ha arricchito sicuramente dal punto di vista professionale, ma soprattutto da quello umano. Tra noi due è nata infatti una bella amicizia: è una donna straordinaria, di cui ho grande stima».

Per Andrea sono in arrivo due nuovi progetti tv che dovrebbero prendere forma il prossimo mese di settembre. Uno di essi racconterà diverse culture attraverso il cibo e vedrà Andrea lavorare accanto a un famoso chef Italiano. L’altro, per il momento, rimane top secret. «Oltre a questi due progetti - prosegue Andrea - spero comunque di venire confermato anche per la quinta stagione di “Vite da copertina”…».

Recentemente, Andrea Carpinteri ha preso parte anche a un film: «Ho avuto l’opportunità di tornare al mio primo amore, il cinema, prendendo parte al lungometraggio “The Gifted Man - Il talento”, diretto da Salvatore Sclafani».

La pellicola narra la vita di Fabrizio (Domenico Cangialosi), un giovane scrittore che cerca di sfondare nel mondo della letteratura, ma troverà la strada in salita. Durante il suo percorso incontrerà anche Luca (Carpinteri).

«Luca è un ragazzo ricco e sfacciato, un personaggio che mi ha divertito tanto - spiega Carpinteri - Ma la cosa più bella è stata lavorare con degli attori che stimo moltissimo, come Domenico Cangialosi, Claudia Perna - conosciuta al grande pubblico per la serie tv “L’allieva”, in onda su Rai1 - e Marilù Pipitone - che ha vestito i panni di Lucia nella serie di Rai1 dedicata alla vita di Paolo Borsellino».

Il verrà presentato nell’ambito di numerosi festival: partirà da Los Angeles, città dove vive e lavora il regista, mentre l’uscita nelle sale italiane è prevista per novembre 2019.

Ma prima di concludere Andrea aggiunge: «Per me sarebbe un sogno poterlo presentare al Locarno Festival… Magari sono ancora in tempo per poter convincere i produttori a procedere con l’iscrizione...».

Info: instagram.com/andreacarpinteri/

