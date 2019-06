Bright Smoke, ecco il video di "Break It"

MENDRISIO - Lo scorso 1° giugno i Bright Smoke hanno pubblicato il videoclip di "Break It", uno dei cinque brani che compongono il loro Ep di debutto, pubblicato il 30 agosto dello scorso anno.

Il video, diretto da uno specialista del settore come Dyno (ovvero Dino Hodic), è stato realizzato nel suggestivo contesto delle cave di Arzo. L'energico pop rock del gruppo si sposa ottimamente con il taglio delle immagini e la location.

Chi sono i Bright Smoke - I Bright Smoke si formano nell'autunno del 2017 dalla voce (Jessica Tekin) e basso (Miguel Rozalen) di una vecchia formazione locale. Trovati chitarrista e batterista iniziano a comporre brani, inediti, mentre cercano il loro sound e la loro "idea" musicale. Passano i mesi, arrivano i brani, c'è sintonia e si decide di registrare un EP. Quest'ultimo, dal titolo "Break It", esce il 30 agosto 2018 in forma sia fisica che digitale. Dall'Ep vengono estratti due singoli, "Why'd You Gotta Go" e "Don't Turn Away", i quali sono tutt'ora in rotazione quotidiana su Radio Ticino e altre radio, principalmente in Svizzera interna.

Dopo un breve stop causato dalla partenza di Gabriele (chitarra), i Bright Smoke si rimettono in pista accompagnati dalla new entry Christopher Bignamini che porta una ventata di entusiasmo. Dopo la bella esperienza del 25 maggio sul palco della Notte Bianca a Locarno, in Piazza Grande, la band luganese ha pubblicato questo videoclip.

A breve le prossime date live che verranno pubblicate sugli account social della band.