Uno «stop» per Chris Hemsworth

LOS ANGELES - Chris Hemsworth ha deciso di prendersi un anno sabbatico. La star hollywoodiana ha lavorato moltissimo nell'ultimo periodo e quindi ha pensato che fosse giusto ritagliarsi un po' di tempo da trascorre a casa in Australia con la moglie Elsa Pataky e con i loro tre figli, India, 7 anni, e i gemellini Sasha e Tristan, 5.

Parlando con l'edizione australiana del 'Daily Telegraph' ha spiegato: «Per quest'anno probabilmente non farò altri film. Adesso tutto quello che voglio è stare a casa con la mia famiglia. I miei bambini stanno vivendo un'età davvero importante. Sono ancora molto piccoli ma sono sempre più consapevoli di quando me ne vado per lavoro».

Il 35enne ha detto di essere grato per il fatto di aver raggiunto una posizione che gli consente di rilassarsi e godersi il successo ottenuto. «Per quest'anno probabilmente non tornerò più sul set. Ho un tour promozionale e qualche campagna pubblicitaria, ma sono piccole cose e quindi potrò stare a casa la maggior parte del tempo. Se dieci anni fa mi avessero chiesto quale fosse il mio scenario ideale, avrei detto qualcosa di simile alla situazione in cui mi trovo ora. Posso fermarmi ad apprezzare il successo raggiunto senza dover rincorrere nuovi lavori», ha concluso.